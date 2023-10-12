İsrail'den Batı Şeria'ya baskın

İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail ve Filistin arasında çatışmalar 6. gününde de devam ederken sabahın erken saatlerinde İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabahın erken saatlerinde baskın düzenledi.

AA'nın bölgedeki görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, büyük bir İsrail askeri gücü, Cenin kentine birçok noktadan giriş yaptı.

İsrail ordusu, baskına engel olmak isteyen Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi.

İki grup arasında yaşanan gerginlik daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

İDDİA: HAMAS LİDERLERİNDEN HALİD EL-HAC GÖZALTINA ALINDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre, işgal güçleri, kentten ayrılmadan önce Hamas Hareketi liderlerinden Halid el-Hac'ı gözaltına aldı.

Bölgedeki İbni Sina Hastanesinden yapılan açıklamada da işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu ayağından yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.