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İsrail'den İran'a saldırı tehdidi

İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından İran Dini Lideri Hamaney'i etiketleyerek İbranice ve Farsça ''İran kendi topraklarından saldırırsa İsrail karşılık verecek ve İran'a saldıracaktır'' mesajını paylaştı.

İran Dini Lideri Hamaney ise bugün yaptığı açıklamada “Siyonist rejim Suriye'de bir İran konsolosluğuna saldırdığında sanki İran topraklarına saldırmış gibi olur. Bu kötü niyetli rejim, yanlış bir hareket yapmıştır. Cezalandırılmalıdır ve cezalandırılacaktır” dedi.

 

 

DHA

Etiketler İsrail İran hamaney yisrael katz
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