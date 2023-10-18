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  3. İsrail'den katliam için de katliam: Önce hastane sonra enkazını vurdular

İsrail'den katliam için de katliam: Önce hastane sonra enkazını vurdular

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İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan saldırısında yüzlerce kişi hayatını kaybederken, hastane enkazında kadın ve çocuk yaralıları arayan ekipleri de uçaklarla bombalandı.

11 gündür Gazze'yi yoğun bombardımanlar ile ablukaya alan İsrail Hava Kuvvetleri, dün akşam Gazze Şeridi'nde bulunan bir hastaneyi de vurmuş ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açmıştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırı sonrasında en az 500 sivilin hayatını kaybettiğini belirtirken, İsrail "biz yapmadık" deyip "İslami cihadı" işaret etmişti.

Ancak İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar, enkaz haline dönen hastaneye giderek çocuk ve kadın yaralıları arayan kurtarma ekiplerine bir ikinci saldırı daha gerçekleştirdi. Görüntülerde, bölgeye intikal eden ve cesetlerin yanında saldırıdan sağ çıkmış sivil arayan ekiplerin hava saldırısına uğradığı görülürken, söz konusu görüntüler sosyal medyada saatler içerisinde milyonlarca etkileşim aldı.

Etiketler israil hastane gazze gazze şeridi saldırı hava saldırısı arama kurtarma ekibi
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