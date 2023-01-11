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Kabil'de patlama: Çok sayıda ölü var!

Kabil'de patlama: Çok sayıda ölü var!
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan Dışişleri Bakanlığı binası yakınında patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre patlamada 20 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 4 sularında Dışişleri Bakanlığı yolu üzerinde maalesef can kaybıyla sonuçlanan bir patlama meydana geldi. Güvenlik ekipleri bölgeye ulaşmıştır ve olayın detayları daha sonra sizlerle paylaşılacaktır" denildi.

Etiketler afganistan kabil dışişleri bakanlığı patlama
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