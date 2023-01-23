Kan donduran manzara: Başı kesik 38 ceset bulundu

Arkeologlar Slovakya'da kan donduran bir manzara ile karşı karşıya kaldı.

Slovakya'daki Vrá ble-Vèlke Lehemby bölgesinde, kazı yapan arkeologlar tam 38 başı kesilmiş iskelet buldu.

Çalışmanın bir yazarı Business Insider'a verdiği demeçte, ilk araştırmaların, kafataslarının ölümden sonra kasıtlı olarak çıkarıldığını gösterdiğini belirtti. Mezardaki iskeletler arasında, yalnızca 6 yaşından küçük bir çocuğa ait bir kafatası sağlamdı. Arkeologlar şimdi kafaların neden bu kadar metodik bir şekilde çıkarıldığını anlamaya çalışıyor.

Almanya Kiel Üniversitesi'nden antropolog Katharina Fuchs'a göre, kafatasların iskeletlerinden ayrılması, toplu mezarın aynı bölgedeki geleneksel mezarlardan farklı bir durumu olduğunu gösteriyor.

Hâlâ incelenebilecek durumdaki boyun kemiklerine sahip iskeletlerin kafatasının hemen altındaki ilk omurun sağlam olduğunu belirten Fuchs, ön incelemelerde, kafataslarının muhtemelen kasıtlı olarak ayrıldığı sonucuna vardıklarını söyledi.

"ORTA ÇAĞDA OLDUĞU GIBI BİR KILIÇ VEYA BALTAYLA ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE KESİLSEYDİ..."

Kafaların savaş sırasında değil, çok keskin aletlerle sonradan kesildiğini ileri süren Fuchs, "Orta çağda olduğu gibi bir kılıç veya baltayla şiddetli bir şekilde kesilseydi, boyun bölgelerinde kesik izleri ve ayrıca ezilmiş omurlar görürdünüz" dedi.

Kiel Üniversitesi'nde tarih öncesi ve sosyal arkeoloji profesörü olan proje lideri Martin Furholt, kafaların ölümden önce mi yoksa sonra mı çıkarıldığının belirsiz olduğunu söyledi. Furholt, neolitik dönemde yaşayan insanların öldükten sonra cesetlerin başlarını kestiğine ve başlarını yanlarına aldıklarına dair birkaç rapor olduğunu söyledi.

"PEK ÇOK OLASILIK VAR…"

Mezarda daha da fazla ceset olabileceğini belirten Fuchs, yaklaşık beş hafta boyunca kazı yapma izinleri olduğu için kazmayı bırakmaları gerektiğini söyledi. Ancak mezarın kenarında bulunan kemikler, mezarın daha geniş olduğunu gösteriyor.

Kazıda çalışan Kiel Üniversitesi'nden arkeolog Maria Wunderlich, "Pek çok olasılık var… (bu yüzden) yeni fikirlere açık olmak önemli. Ancak bu bulgunun şimdiye kadar Avrupa Neolitik Çağı için kesinlikle benzersiz olduğu tartışılmaz" dedi.

Bölgede Talheim ve Herxheim olmak üzere iki önemli toplu mezar daha var.

Business Insider'da yer alan habere göre, Almanya'da bulunan Talheim kazı yerinde 34 erkek, kadın ve çocuğun kalıntıları acımasız bir çatışmanın öyküsünü anlatıyor. Kurbanların komşu bir köy tarafından katledildiği ve çürümeye terk edildiği sanılıyor.

Yine Almanya'daki Herxheim kazı yerinde, bir hendekte en az 450 kişi, kemikleri ve kafatasları üzerinde kesik izleri olan tamamen parçalanmış olarak bulundu. Bu, cesetler çukura koyulmadan önce etlerinin kemiklerden ayrıldığını gösteriyor. 2009 yılında yapılan bir araştırma, bunun ritüel yamyamlığın kanıtı olabileceğini öne sürdü, ancak bu hipotez, bu kazı yerini büyük bir mezarlık olarak gören bazı araştırmacılar tarafından reddedildi.

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