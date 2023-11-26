Kışlaya saldırı, mahkumlar kaçtı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bir batı Afrika ülkesi olan Sierre Leone'de askeri kışlaya düzenlenen saldırı sonrasında çok sayıda mahkum hapishaneden kaçtı. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Batı Afrika ülkesi Sierre Leone'de bir grup silahlı kişinin askeri kışlaya saldırması sonucu ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Freetown'daki Wilberforce askeri kışlasına düzenlenen saldırının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede, çok sayıda mahkumun başkentteki hapishaneden kaçtığı bildirildi.

Silahlı grubun başkent Freetown'daki Pademe Hapishanesi'ne girmesinin ardından mahkumlar serbest kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda mahkumun yürüyerek hapishaneyi boşalttığı görüldü.

MAADA BIO: BARIŞI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Freetown'daki Wilberforce askeri kışlasına düzenlenen saldırıya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, sokağa çıkmama çağrısında bulunmuştu. Bio, "Sevgili ülkemizin barışı paha biçilemez. İstikrarımızı zedelemeyi arzulayan güçlere karşı Sierra Leone'nin barış ve güvenliğini korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ECOWAS'TAN KINAMA

Öte yandan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Sierra Leone'nin başkenti Freetown'daki kışlaya yapılan saldırıyı kınadı. ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, silahlı kişilerin Sierra Leone'de barışı ve anayasal düzeni bozmaya yönelik korkunç planlarının öğrenildiği belirtildi. Söz konusu saldırının kınandığı ifade edilen açıklamada, bu yasa dışı eyleme katılan herkesin tutuklanması ve yargılanması gerektiği kaydedildi.

ECOWAS'ın hükümetin anayasaya aykırı olarak değiştirilmesine müsamaha göstermeyeceğinin yinelendiğine işaret edilen açıklamada, "ECOWAS ayrıca Sierra Leone hükümeti ve halkını demokrasi ve iyi yönetişimi derinleştirmek, barış ve güvenliği pekiştirmek ve sosyo-ekonomik kalkınmayı teşvik etmek üzere destekleme kararlılığının altını çizmektedir" denildi.

Sierra Leone'de ağustos ayında, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi "ülkenin barış ve huzurunu baltalama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Ülkede 24 Haziran'da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Bio'nun ikinci dönem için yeniden seçilmesinden bu yana gerginlikler yaşanıyor. Bio, Batı ülkelerini Sierra Leone'de karışıklık yaratmakla suçlamıştı.

AA