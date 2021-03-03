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KKTC'de tarihi kalede yangın paniği!

KKTC'de tarihi kalede yangın paniği!

KKTC'de tarihi St. Hilarion Kalesi'nde çıkan yangının sebebinin yıldırım düşmesi olduğu belirtildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm kenti Girne’de bulunan tarihi St. Hilarion Kalesi’ne yıldırım düşmesi sonucu yerel saatle 16.45 sularında yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın nedeni ile bölgede elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

 

Etiketler yangın kktc
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