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  3. 22 Temmuz 2019 10:38

Komedyen sahnede öldü, şaka sandılar

Hindistanlı komedyen Manjunath Naidu, Dubaie'de gerçekleştirdiği gösteride fenalaşarak yere düştü. İzleyiciler şovun bir parçası sanıp alkışlarken, komedyenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Komedyen sahnede öldü, şaka sandılar
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Hindistan'ın ünlü komedyenlerinden Manjunath Naidu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirdiği stand-up gösterisinde fenalaşarak yere yığıldı. İzleyicilere "kendisini kötü hissettiğini" söyleyen 36 yaşındaki komedyen, şiddetli kalp krizi geçirdi.

GÖSTERİ OLDUĞUNU ZANNETTİLER
Gulf News'te yer alan habere göre, gösterinin başlangıcı üzerinden henüz 15 dakika geçtikten sonra yere çömelerek nefesini toparlamaya çalıştığı belirtildi. Hint komedyen Naidu'nun yere yığılmasının ardından izleyicilerin bu anları gösterinin bir parçası olarak düşünerek kahkahaya boğuldu.

3 DAKİKA HAREKETSİZ KALDI
Naidu'nun yaklaşık üç dakika boyunca hareketsiz kalması üzerine gösterinin gerçekleştirildiği otel yetkililerinin sağlık ekiplerini çağırdığı, fakat komedyenin kurtarılamadığı bildirildi.

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