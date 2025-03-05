Kongrede Trump şov; Zelenski'nin mektubunu ilk kez açıkladı

ABD seçimlerini kazanan Donald Trump, yemin ettikten yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin beraber katıldığı oturumda konuştu.

ABD'de 5 Kasım 2024 seçimlerini ikinci kez kazanan Donald Trump, 20 Ocak günü başkanlık koltuğuna oturdu. Trump, başkan olduktan yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin beraber katıldığı oturumda Amerikan halkına hitap etti.

MECLİS ÜYESİ SALONDAN ÇIKARILDI

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının başında, Temsilciler Meclisi salonunda Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı. Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.

Trump, Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.

'AMERİKA GERİ DÖNDÜ'

Başkanlık döneminin 43'üncü gününü geride bıraktığını ve bu süreçte ABD tarihinin en başarılı dönemini yaşadıklarını söyleyen Donald Trump, "Değerli vatandaşlarım Amerika geri döndü. 6 hafta önce bu binanın çatısı altında durdum ve ABD'nin altın çağının başlangıcında olduğumuzu söyledim. 43 günde çoğu yönetimin başaramadığı başarılara imza attık ve bu daha başlangıç. Amerikalıların çoğu, Amerika'nın doğru yolda olduğuna inanıyor. Geçtiğimiz 6 haftada 100 kararname imzaladım ve 400'den fazla faaliyette bulundum. Mantık, güvenlik ve refahı geri getirmek için adım atmaktan çekinmedim. Başkanlığımızın ilk ayı ABD Başkanlığındaki en başarılı dönem. Bir sürü kişi bunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

'BİDEN, ABD TARİHİNDEKİ EN KÖTÜ BAŞKAN'

Yasa dışı göç ile mücadele ettiğini belirten Biden dönemini eleştirdi. Trump, "Attığım adımlar sayesinde yasa dışı göçmen sayısı tarihimizdeki en düşük döneme ulaştı. Sözlerimi dinlediler ve gelmemeye karar verdiler. Biden, ABD tarihindeki en kötü başkan. Onun döneminde binlerce kişi ülkemizi işgal etti. Bunların çoğu, hırsız, katil." diye konuştu.

'İNGİLİZCE'Yİ ABD'NİN RESMİ DİLİ İLAN ETTİM'

İmzaladığı bazı kararnamelerden bahseden Trump, İngilizce'yi ABD'nin resmi dili ilan ettiği söylerek, "Yönetimim her gün Amerikan ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışıyor. Büyük hayaller için çalışıyoruz. Bütün regülasyonları durdurduk ve yurt dışına yapılan tüm yardımları da askıya aldık. Bu yapılan Yeşil Anlaşmayı iptal ettim. O dolandırıcılıktı. Farklı ülkelerin ödemediği paraları ödüyorduk. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütü'nü de dinlemeyi bıraktık. Aynı zamanda BM İnsan Hakları Konseyi'nden de ayrıldık. Onlar ABD düşmanı. Bizden önceki yönetimin elektrikli araba kısıtlamasını da kaldırdık. İnsanlar istediği arabayı alacak. Bütün hükümet sansürünü ortadan kaldırdım ve özgür düşünceyi Amerika'ya yeniden getirdim. 2 gün önce yeni bir kararname imzaladım ve İngilizce'yi ABD'nin resmi ilan ettim. Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi olarak yeniden adlandırdım. Bundan sonra işe alımlarda ırk ve cinsiyet gözetilmeyecek. Liyakatinize göre işe alınmalısınız. Kritik ırk eğitimini eğitim programlarından kaldırılıyoruz ve resmi politika olarak sadece iki cinsiyetin olduğunu yasalara geçirdik. Erkeklerin kadın sporlarında mücadele etmesini yasakladım. Size anlattığım mantık devrimimizin ufak bir parçası." dedi.

ELON MUSK'A ÖVGÜLER

Başkanlık döneminde öncelikleri arasında ABD ekonomisini düzeltmek olduğunu ve bunun için bir departman kurduğunu başında da Elon Musk'ın olduğunu belirten Trump şunları söyledi;

Önceliklerim arasında ekonomimizi kurtarmak var. Çalışan ailelere destek olmak istiyoruz. Geçtiğimiz yönetimde ekonomik bir fiyasko yaşadık. Market ve enerji fiyatları çok yükseldi. Enflasyonla çok uzun süredir savaşıyoruz ancak son 4 yılda görülmemiş bir yükselişe şahit olduk. ABD'yi yeniden yaşanabilir hale getireceğiz. Biden, özellikle yumurtaların kontrolden çıkmasına izin verdi. Fiyatlar almış başını gitmiş durumda. Bunu yerine geri getireceğiz. Enflasyonla olan savaşımızda bir odağımız da enerji fiyatlarını düşürmek. 100'den fazla enerji kaynağı oluşturmak istiyoruz. Hiçbir zaman bunun gibi bir adım görmedik. Bu yüzden ofisi devraldığım ilk gün 'enerji acil durumu' ilan ettim. Oluşturduğumuz en iyi takımı görevlendirdim. Benim yönetimimim doğalgaz hattı oluşturmakla da ilgileniyor. Japonya'ya kadar uzanmasını istiyoruz ve yatırım alıyoruz. Tarihi bir adım atacağım ve kritik mineral üretiminde de çok büyük bir ilerleme yaşayacağız. Enflasyonla savaşımızda enerji fiyatlarını düşürmenin yanı sıra vergi paralarının nereye gittiğine de dikkat edeceğiz. Bunun için de yeni bir departman oluşturdum. Bu departmanın başında da Elon Musk var. Teşekkür ediyorum Elon. Çok sıkı çalışıyorsun.

5 MİLYON DOLARA 'GOLD KART'

5 milyon dolar karşılığında ABD vatandaşlığı sağlayacağını açıklayan Trump, "Bugün faiz oranları güzel bir düşüş yaşadı. Yakın gelecekte 24 yıl boyunca yapılmamış bir şey yapmak istiyorum. Federal hükümetin bütçesini dengelemek istiyorum. Bu hedef doğrultusunda çok detaylı bir şekilde 'Gold kart' uygulamasını düşünüyorum. Çok yakında satışa çıkacak 5 milyon dolara. Dünyada istihdam sağlayan insanlara vatandaşlık sağlayacağız. Kazandıkları para üzerinden sadece bize vergi ödeyecekler. Geldikleri yere vergi ödemeyecekler. Böylelikle ülkemizde kalacaklar. Ülkemizden katilleri hırsızları atacağız. Demokratların delice politikalarını ortadan kaldırıp istihdam sağlayan insanları ülkemize alacağız. Bu adımla borcumuzu azaltacağız. 500 milyar dolar açık var. Açıkları kapatarak enflasyonu düşüreceğiz. Altın kart uygulamasına başlayacağız. 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız." şeklinde konuştu.

'BİZE VERGİ UYGULAYAN ÜLKELERE BİZ DE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAYACAĞIZ'

Yabancı ülkelerin ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini 'Kazıklanmak' olarak nitekeyen Donald Trump, "Bize yıllardır uygulanan gümrük vergilerine karşılık vereceğiz. Bu, dostlarımızın da düşmanlarımızın da yaptığı bir şey. 1 Nisan'da yapacaktım ama şaka yaptığımı düşünmesinler diye 2 Nisan'da gümrük vergilerini uygulayacağız. Bizi pazarlarının dışında bırakmaya çalışırlarsa bizde onları kendi pazarımızdan uzaklaştıracağız. Bunu Çin ile yaptım ve başka ülkelerde de yaptım. Yıllardır kazıklanıyoruz başka ülkeler tarafından. Bunun sürmesine izin vermeyeceğiz. Geçtiğimiz 3 ayda Meksika ve Kanada hakkında çok konuşuldu. Ülkemize metamfetamin girişine izin verdik. Binlerce aile yok oldu. ABD buna daha fazla müsaade etmeyecek. Teknoloji şirketlerinin ABD'de üretim yapmasını sağlıyoruz. Gümrük vergisini ortadan kaldırdık. Onlara para vermiyoruz. Gümrük vergisini kaldırdık. Bu onların gelmesi için önemli bir sebep." ifadelerini kullandı.

PANAMA ve GRÖNLAND MESAJI

Panama Kanalı'nı geri istediğinin altını çizen Trump, "Panama Kanalını geri istiyoruz. Kanal Amerika için üretildi, onu geri alacağız. Sevgili Grönlandlılar sizin kendi kaderinizi belirleme hakkınıza saygı duyuyoruz ancak ABD'ye gelmenize ihtiyaç duyuyoruz. Ben bir şekilde Grönland'ı alacağımıza inanıyorum." dedi.

UKRAYNA-RUSYA; AKAN KAN DURMALI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD ile anlaşmaya hazır olduğunu söylen Trump, "Zelenski masaya gelmeye hazır. Zelenski'den bir mektup aldım. Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu söylüyor. Rusya da barışa hazır, Bölgede akan kan bir an önce durmalı" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA