  Körfez yeniden ısındı: İran'dan BAE'ye dron ve füze saldırısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın düzenlediği dron ve balistik füze saldırısında bir petrol tesisinde yangın çıktığını bildirdi.

İran, dron ve balistik füzelerle Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef aldı. BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze tehdidine karşı devreye girdiği belirtilerek, 3 füzenin havada imha edildiği, 1 füzenin ise denize düştüğü bildirildi.

İran, ayrıca BAE'nin Fujairah kentine de dron saldırısı düzenledi. Fujairah Medya Ofisi, İran tarafından düzenlenen dron saldırısı sonucu kentteki petrol tesisinde "büyük bir yangın çıktığını" açıkladı.

"ABD gemisi vuruldu" iddiası

İran ordusu, Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan bir ABD savaş gemisinin uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle 2 füzeyle vurulduğunu iddia etmişti. ABD ordusu ise donanmaya ait geminin vurulduğu iddiasını yalanlamıştı. 

Enerji koridoru tehlikede

Hürmüz Boğazı, dünyada tüketilen petrolün yaklaşık beşte birinin geçiş noktası olması sebebiyle stratejik öneme sahip. İran ordusunun "Ülkenin herhangi bir noktasındaki tehdide sert karşılık verilecek" çıkışı, küresel piyasalarda da endişe yarattı. Bölgedeki gemi trafiği ve olası yeni saldırılar yakından takip ediliyor.

İHA

