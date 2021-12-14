Kuraklıkla gelen felaket... Dünya bu kareleri konuşuyor

Doğu Afrika'da kuraklık nedeniyle su kaynakları tükenirken toplu hayvan ölümleri yaşanmaya başladı. Kenya'da çekilen fotoğraflar ise görenlerin içini parçaladı.

Küresel ısınma ve iklim krizi gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlikeler olarak adlandırılıyor. Dünyanın birçok bölgesinde iklim krizinden kaynaklanan doğal afetler yaşanırken bunların bir kısmı ani ve şiddetli yağışlardan kaynaklanan ölümcül seller ve toprak kaymaları olarak bir kısmı da insan ve hayvan hayatını tehlikeye atan yağışsızlık ve Kuraklık olarak karşımıza çıkıyor.

Doğu Afrika'da art arda geçen yağışsız mevsimlerin ardından yaşanan ciddi kuraklık yüzünden zaten oldukça nadir olan su kaynakları da tükendi ve bölgede toplu hayvan ölümleri yaşanmaya başladı. Kenya, bu durumdan en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.

Kenya’da bulunan Sabuli Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda çekilen fotoğraflar durumun ciddiyetini gözler önüne sererken görenlerin yüreklerini burktu. bölgede yaşayan zürafaların kuraklıktan kaynaklanan susuzluk ve açlıktan zayıf düştükten sonra feci şekilde can verdikleri açıklandı. Sadece birkaç ay içinde yaşanan ağır kuraklık koşulları 11 zürafanın büyük acılar çekerek ölmesine sebep oldu.

Havadan çekilen görüntülerde açlık ve susuzluktan bitkin düşen zürafaların su bulmak umuduyla girdikleri bataklık olan bir alana sıkıştıkları ve buradan kurtulamayarak can verdikleri görülüyor. Hayvanların bölgedeki su kaynaklarının kirlenmemesi için bu bölgeye taşındığı da bilgiler arasında.

Bölgenin eylül ayından beri normal yağış miktarının sadece üçte birini aldığı açıklandı.

Doğu Afrika'da yaşanan kuraklık, sadece zürafaları değil tüm hayvanları etkilemiş durumda. Otlak ve sulak alanların kalmadığı Kenya’nın kuzeyindeki bölgelerde hayvan sürüleri açlıktan hayatını kaybediyor. Koyun, keçi gibi küçükbaş ve deve, inek gibi büyükbaş hayvanlar da kuraklıktan dolayı telef olmaya başladı.

Hayatını çiftçilik ve hayvancılıkla kazanan Kenya halkı da zor durumda. Bölgede hayatlarını hayvancılıkla sürdüren nüfusun yüzde 70’i sürülerini kaybetmiş durumda.

Uzmanlar bunun 2011’den bu yana görülen en kötü kuraklık olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. 2011 yılında yaşanan kuraklık sonrasında bölgede 250 bin insan hayatını kaybetmiş, Kenya ve Etiyopya gibi ülkelerde kitlesel göçler yaşanmıştı.

Kuzey Kenya, Somali’nin çoğu ve güney Etiyopya’daki kuraklığın 2022’nin ortalarına kadar devam edeceği belirtilirken, durumun 26 milyon kişinin hayatını tehdit ettiği ifade edildi. Somali'de hükümet, etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde “acil durum” ilan etmiş, uzun süredir kuraklığa bağlı açlık ve susuzluk yaşanan ülkede ikisi çocuk 3 kişinin kısa zaman önce hayatını kaybetmişti.