Kur'an-ı Kerim yakan hadsize boksör dayağı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakan kişi, boks eldiveni takan bir Müslüman genç tarafından darbedildi.

28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakarak dünyayı ayağa kaldıran Irak kökenli Selvan Momika, yolda yürürken elinde boks eldiveni olan bir Müslüman genç tarafından darp edildi.

SKANDAL HAREKET BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Irak kökenli Selvan Momika, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de polis koruması altında Kur'anı Kerim yakmış ve eylemi büyük tepki çekmişti.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde Momika elinde boks eldiveni olan bir Müslüman tarafından yolda darp edildi. Tekme ve yumruklarla saldıran Müslüman gençten kurtulamayan Momika bir kafenin reklam tabelası ile kendini korumaya çalıştı.

GÖRÜNTÜLERİN MİZANSEN OLDUĞU İDDİASI DA VAR

Öte yandan görüntülerin Salwan Momika tarafından kurgulanan bir mizansen olduğu iddiası da ortaya atıldı.