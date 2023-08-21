  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kur'an-ı Kerim yakan hadsize boksör dayağı

Kur'an-ı Kerim yakan hadsize boksör dayağı

Güncelleme:

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakan kişi, boks eldiveni takan bir Müslüman genç tarafından darbedildi.

28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakarak dünyayı ayağa kaldıran Irak kökenli Selvan Momika, yolda yürürken elinde boks eldiveni olan bir Müslüman genç tarafından darp edildi.

SKANDAL HAREKET BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Irak kökenli Selvan Momika, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de polis koruması altında Kur'anı Kerim yakmış ve eylemi büyük tepki çekmişti.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI
Sosyal medyada yayılan bir görüntüde Momika elinde boks eldiveni olan bir Müslüman tarafından yolda darp edildi. Tekme ve yumruklarla saldıran Müslüman gençten kurtulamayan Momika bir kafenin reklam tabelası ile kendini korumaya çalıştı.

GÖRÜNTÜLERİN MİZANSEN OLDUĞU İDDİASI DA VAR
Öte yandan görüntülerin Salwan Momika tarafından kurgulanan bir mizansen olduğu iddiası da ortaya atıldı.

Etiketler kuranı kerim isveç boks
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu da bekarlığa dönüş partisi: Britney Spears'ın paylaşımları olay oldu
Hadise'den kırmızılar içinde cesur dekolte
Memur-Sen zam şartını açıkladı
Kadınlar Dünya Kupası finalinde büyük skandal
İşte tüm emekli ve memurun tahmini zamlı maaşları
Marmaris'te 3'üncü yüzyıldan kalma tarihi keşif!
Yolcu otobüsü alev topuna döndü
Kamuda part-time çalışma dönemi başlıyor
Kemal Sunal'ın Talih Kuşu filmi gerçek oldu
Bol su içenlere kötü haber! Meğer ''bildiğimiz gibi'' değilmiş