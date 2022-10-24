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Madencinin ayağına takılan taşın değeri dudak uçuklattı

Madencinin ayağına takılan taşın değeri dudak uçuklattı
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Avustralya’nın Queensland şehrinde amatör bir madenci olan Matt Betteridge, adam yürüyüşü sırasında ayağına takılan taşa dikkatli bir şekilde baktığında şoke oldu.

Avustralya’nın Queensland şehrinde yaşayan Matt Betteridge isimli bir adam akşam yürüyüşü sırasında değerli bir taşa ayağı takıldıktan sonra büyük ikramiyenin sahibi oldu. İlk bakışta sıradan bir taşı anımsatan keşfini dikkatli bir şekilde incelediğinde Betteridge bunun Avustralya safiri olduğunu gördü. Taşı kazdıktan sonra şimdiye kadar ki en büyük bulgusunu bulduğunu iddia eden Betteridge kesin değerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını söyledi.

ÜZERİNDEKİ KİRİ KAZIYARAK DEĞERLİ TAŞI ORTAYA ÇIKARTTI

Ayağına takılan taşı kamp alanına götürdüğünü söyleyen Betteridge, üzerindeki kiri kazıyarak madeni keşfini ortaya çıkartmayı başardı. Değerli taşı fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Betteridge, “O kadar şaşkınım ki açıklayamıyorum. Yağmur onu ortaya çıkarttı ve onu elime alana kadar ortalama büyüklükte bir taş olabileceğini düşündüm. Resmen ayağıma 834 karatlık bir safir takıldı” dedi.

Etiketler madenci taş
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