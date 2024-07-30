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Mahkumlarla gardiyanlar arasında seks rezaleti salgına dönüştü

Mahkumlarla gardiyanlar arasında seks rezaleti salgına dönüştü
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İngiltere’de cezaevinde mahkumlarla gardiyanlar arasındaki cinsel ilişkilerin ‘çözülmesi zor bir salgın’ olduğu, kimsenin bu konuyla ilgilenmek istemediği belirtildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan HMP Wandsworth isimli cezaevinde Linda De Sousa Abreu isimli gardiyan, bir mahkumla cinsel ilişkiye girdi. Cinsel ilişkiye ait görüntüler başka bir mahkum tarafından kaydedildi ve İngiltere’de günlerce tartışıldı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan videoyu çeken bir diğer mahkumun “Arkadaşlar biz tarih yazdık. Wandsworth'te biz böyle takılıyoruz” dediği duyuluyordu. Linda De Sousa Abreu, bugün Crown Mahkemesi'nde yapılan duruşmada kamu görevinde suistimal suçlamasını kabul etti. Eski gardiyan kefaletle salınırken yargılanmasına 7 Kasım’da başlanacak. Bir diğer eski cezaevi görevlisi Rachel Stanton, HMP Five Wells'te bir mahkumla ilişki yaşadı ve bu ilişkiden çocuk sahibi oldu.

KEMER SIKMA POLİTİKALARI CEZAEVİ DÜZENİNİ BOZDU

Eski gardiyanlar, mahkumlarla cinsel ilişkiye girmenin bir ‘salgın’ olduğunu ve kimsenin bu konuyla ilgilenmek istemediğini belirtiyor. Geçmişte gardiyanlık yapan Alex South “Gardiyanlar her zaman birbirlerinin nerede olduğunu bilmeli, ancak belli ki memurlar artık birbirlerine göz kulak olmuyor." dedi. Ülkede kemer sıkma politikaları yüzünden cezaevlerinde yaşanan bütçe kesintilerinin bu tarz olaylara yol açtığı belirtiliyor. Yapılan kesintiler deneyimli personelin emekliye ayrılmasına ve yerlerine çok sayıda genç memurun alınmasına yol açtı.

"DİSİPLİN YOK"

Cezaevlerindeki diğer koşulların da kötüleştiği, mahkumlar günde 23 saat hücrelerinde tutulduğu, hücrelerinden dışarı çıkmalarına izin verildiğinde şiddetin artmasına yol açtığı ifade eski gardiyan Sam Samworth da şunları söyledi:

"İlk başladığımda düzenli bir rejim vardı, mahkumlar günün büyük bölümünde dışarıdaydı ve personel çok iyi eğitilmişti. Ama artık hapishaneleri mahkumlar yönetiyor, disiplin yok ve hücrelerinde çok fazla zaman geçiriyorlar."

İngiltere’de mahkumlarla uygunsuz ilişki kurmaktan suçlu bulunan gardiyanlar, kamu görevini suistimal suçundan önemli cezalar alabiliyor. Ülkede 2013 yılından bu yana mahkumlarla ilişki yaşayan 80'den fazla cezaevi personeli işten çıkarıldığı veya uyarıldığı belirtiliyor. Ancak bu sadece kayıtlara geçen rakam.

Etiketler cezaevi seks salgını gardiyan mahkum cinsel ilişki
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