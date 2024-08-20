  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Maymun çiçeği virüsünün ardından şimdi de ''Oropouche'' alarmı, Avrupa'da görüldü

Maymun çiçeği virüsünün ardından şimdi de ''Oropouche'' alarmı, Avrupa'da görüldü

Maymun çiçeği virüsünün ardından şimdi de ''Oropouche'' alarmı, Avrupa'da görüldü
Güncelleme:

Sinek ısırığından bulaşan, ani ateş, şiddetli baş ağrısı ve titremeye neden olan ölümcül "Oropouche virüsü" Güney Amerika ve Karayipler'in ardından Avrupa'da da görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), küçük sinekler ve bazı sivrisinek türleri tarafından yayılan ve ani ateş, şiddetli baş ağrısı, titreme gibi belirtilerle kendini gösteren Oropouche virüsüne karşı uyarıda bulundu. İlk olarak Güney Amerika ve Karayipler'de görülen bu tehlikeli hastalık, Avrupa’da da endişe verici bir yayılım gösteriyor.

Washington Post’un haberine göre, Oropouche virüsü vakaları son iki yıldır Güney Amerika ve Karayipler’de hızla artış gösterdi. 2024 yılının haziran ve temmuz aylarında ise Avrupa'da ilk kez 19 Oropouche vakası rapor edildi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), bu vakaların 12'sinin İspanya’da, beşinin İtalya’da ve ikisinin Almanya’da görüldüğünü duyurdu.

8 BİNDEN FAZLA VAKA VE İKİ ÖLÜM

ECDC, hamile kadınların özellikle risk altında olduğuna dikkat çekerek, bu kişilerin Küba gibi hastalığın yaygın olduğu bölgelere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri gerektiğini belirtti. Amerika kıtasında yılın ilk sekiz ayında 8 binden fazla Oropouche vakası rapor edilirken, Brezilya’da iki kadın hayatını kaybetti.

Ayrıca, virüsün hamilelik sırasında bulaşması sonucu bir fetüs ölümü, bir düşük ve dört mikrosefali vakası yaşandığı bildirildi.

AŞISI YOK, TEDAVİSİ BELİRSİZ

CDC, Oropouche virüsüne karşı henüz bir aşı ya da tedavi geliştirilmediğini ve hastalığa karşı en etkili korunma yönteminin sinek ısırıklarından kaçınmak olduğunu açıkladı. Virüs, özellikle Amazon havzası bölgesinde endemik olarak görülüyor ve Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Fransız Guyanası, Panama ve Peru gibi ülkelerde yaygın olarak rapor ediliyor.

OROPOUCHE VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Oropouche virüsünün belirtileri arasında ani ateş, şiddetli baş ağrısı, titreme, kas ve eklem ağrıları bulunuyor. Ayrıca, aşırı ışık hassasiyeti, baş dönmesi, göz ağrısı, bulantı, kusma ve ciltte döküntü gibi semptomlar da hastalığın belirtileri arasında yer alıyor.

KÜÇÜK SİNEKLERDEN BÜYÜK TEHDİT

Virüs, enfekte olmuş tatarcıklar ve bazı sivrisinek türleri aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Semptomlar genellikle bir haftadan kısa sürüyor. Ancak hastaların yüzde 60'ında semptomlar birkaç gün veya haftalar sonra bile tekrarlayabiliyor.

Birçok ülkede, Oropouche bulaştığı bildirilen bölgelerde dang salgınları meydana geliyor. CDC, klinisyenleri Oropouche virüs hastalığı şüphesi olan hastalarda dang virüsü enfeksiyonunu saf dışı bırakmaya çağırıyor.

 

Etiketler Oropouche Oropouche virüsü salgın yeni salgın Avrupa ölüm vaka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fatih Erbakan kollarını neden sallamadığını açıkladı Fatih Erbakan kollarını neden sallamadığını açıkladı İşte yeni polemiğimiz: Çay soğuk suyla mı demlenir yoksa sıcak suyla mı ? İşte yeni polemiğimiz: Çay soğuk suyla mı demlenir yoksa sıcak suyla mı ? Bozcaada'daki yangını başlatan zanlı güvenlik kamerasında Bozcaada'daki yangını başlatan zanlı güvenlik kamerasında Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı Cinsel istismarcısını öldüren kadına 11 yıl hapis cezası Cinsel istismarcısını öldüren kadına 11 yıl hapis cezası Sıla Doğu paylaştı... Dilan Polat'ın son hali dikkat çekti Sıla Doğu paylaştı... Dilan Polat'ın son hali dikkat çekti İstanbul'da korkunç olay: Sokak köpekleri zihinsel engelli adımı öldürdü İstanbul'da korkunç olay: Sokak köpekleri zihinsel engelli adımı öldürdü TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi Ulu orta iç çamaşırını çıkaran fenomenden tepki çeken hareket Ulu orta iç çamaşırını çıkaran fenomenden tepki çeken hareket ''Doktor balık'' iş başında: Tatilcilerin ayaklarındaki yaraları iyileştiriyorlar ''Doktor balık'' iş başında: Tatilcilerin ayaklarındaki yaraları iyileştiriyorlar
Su faturasını düzenli ödeyene gram altın kampanyası başladı Su faturasını düzenli ödeyene gram altın kampanyası başladı Uyku Keki zehir çıktı: Bakanlığa şikayet yağdı, firmaya ulaşılamıyor Uyku Keki zehir çıktı: Bakanlığa şikayet yağdı, firmaya ulaşılamıyor Sahne aldığı için eleştirilen Safiye Soyman: ''Dışarıdan 40'ını beklesin demek kolay'' Sahne aldığı için eleştirilen Safiye Soyman: ''Dışarıdan 40'ını beklesin demek kolay'' Hayat hikayesi yürek burkmuştu... İstanbul'un yürüyen adamı ölü bulundu Hayat hikayesi yürek burkmuştu... İstanbul'un yürüyen adamı ölü bulundu Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi Didem Soydan'dan ahlaksız teklife güldüren yanıt Didem Soydan'dan ahlaksız teklife güldüren yanıt Yalı Çapkını dizisi aşkı gerçek oldu; ünlü oyuncular evlendi Yalı Çapkını dizisi aşkı gerçek oldu; ünlü oyuncular evlendi Erdoğan’ı ağlatmıştı... O şair gözaltında Erdoğan’ı ağlatmıştı... O şair gözaltında İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı Bir tarafta güneş, diğer tarafta yağmur... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri Bir tarafta güneş, diğer tarafta yağmur... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri