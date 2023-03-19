Milli Muharip Uçağı, Yunan basınında yer aldı

CNN Yunanistan, Milli Muharip Uçağı tanıtarak, "16 Mart'ta gerçekleştirilen ilk taksi testini başarıyla geçmesi geliştirme programı için önemli bir kilometre taşı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Milli Muharip Uçak"ın hangardan çıktığını sosyal medyadan duyurdu. Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen uçağı paylaşırken, Yunanistan'ın gözleri de Milli Muharip Uçağın üzerindeydi.

CNN Yunanistan, Milli Muharip Uçağı tanıttı. "16 Mart'ta gerçekleştirilen ilk taksi testini başarıyla geçmesi geliştirme programı için önemli bir kilometre taşı." denildi.

Türkiye'nin iddialı programının meyvelerini verdiği, Milli Muharip Uçağının F-35'e ait tüm özellikleri taşıdığı belirtildi. Türkiye'nin, uçağı, çok az ülkenin ulaştığı bir aşamaya kadar geliştirmeyi başardığı yazıldı.

"TÜRKİYE ÇOK AZ ÜLKENİN ERİŞTİĞİ NOKTAYA GELDİ"

Haberde, "Türkiye'nin savaş uçağı henüz uçmasa bile Türk savunma sanayisi, teknolojik olarak çok daha ileri ülkelerin alanlarına girerek bilgi birikimi elde ettiği ve yol değiştirdiği için büyük bir kâra sahip." denildi.

"ATİNA'NIN ENDİŞELENMESİ GEREKEN BİR GELİŞME"

Türkiye'nin ayrıca İHA'larla stratejik özerklik, imkan ve cephane yeterliliği hedefiyle yerli savunma sanayisinin daha da geliştirilmesinin temellerini attığı paylaşıldı. Bunların Yunanistan'ın her zaman mücadele ettiği alanlar olduğu ifade edildi. Milli Muharip Uçak, Atina'nın endişelenmesi gereken bir gelişme şeklinde nitelendirildi.