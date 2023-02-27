Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'de

Türkiye'ye gelen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı.

İki bakan ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır. Görüşmemizde iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını tartıştık.. Mısır'la yeni sayfa açıyoruz.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi arasında temaslar oldu ve görüşmeler verimli geçti. Mısır devleti ve Mısır halkı Türkiye'nin ve Türk halkının dostu ve kardeşi olduğunu bu zor zamanlarda gösterdi. Bir kere daha teşekkür etmek istiyorum.Ben inanıyorum ki ilişkilerimizi çok daha iyi seviyeye getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Kardeşim Şükri’nin burada Türkiye’de olması bizim için son derece önemli ve anlamlıdır. Bu ziyaret için de kendisine çok çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Şukri, "Bu zor zamanda Türkiye'ye yardım etmek için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Dost Türk halkının yanındayız. Süveyş Kanalı'ndan Türkiye'ye yardım gemilerinin geçişini kolaylaştırdık. Türkiye'deki kardeşlerimizin yardım konusundaki öncelikleri hakkında bilgilendirildim ve elimizden geldiğince destek vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELERE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilere değinen Şukri, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi bölgenin istikrarı, refahı ve kalkınması için faydalı olacaktır. İlişkilerin üst seviyelere çıkarılması konusunda Çavuşoğlu ile görüştük. İlişkilerin çerçevesi, Sisi ve Erdoğan arasında Katar'da ele alındı. Bu görüşme çok önemliydi. Her iki ülkenin de beklentileri var, burada önemli olan sorunların giderilmesi konusunda bu temeller üzerinde konuşulması gerekir. Şeffaf bir şekilde Çavuşoğlu ile görüşmeleri sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mısır-Türkiye ilişkilerinde 10 yılından ardından ilk kez bir Mısır Dışişleri Bakanı, resmi düzeyde Türkiye'yi ziyaret etti.