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Mossad'tan tüm dünyayı endişelendiren tehdit!

Mossad'tan tüm dünyayı endişelendiren tehdit!
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İsrail Dış istihbarat Teşkilatı MOSSAD'ın Başkanı Barnea, Rusya'nın İran'a gelişmiş silah sağladığını belirterek "bedel ödetmenin zamanının geldi" açıklamasını yaparak tehdit etti.

İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea'nın açıklaması gündemde. Barnea, ülkesinde düzenlenen bir terörle mücadele konferansında yaptığı konuşmasında, "İran'ın Rusya'ya, Ukrayna saldırısında kullanması için kısa ve uzun menzilli füzeler, insansız hava araçları (İHA) satmaya çalıştığını ancak bunu engellediklerini" belirtti.

"BARIŞIMIZI HATTA BURADAKİ VARLIĞIMIZI TEHLİKEYE ATABİLİR"

Tahran'ın gelecekte başka silahlar satma niyetinde olduğunu bunu da engelleyeceklerini dile getiren Barnea, "Korkumuz şu ki; Ruslar da bunun karşısında İranlılara gelişmiş silahlar verecek. Bu da barışımızı hatta buradaki varlığımızı tehlikeye atabilir." diye konuştu.

İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea

Mossad Başkanı, teşkilatının uluslararası ortaklarıyla İran'ın arkasında yer aldığı İsraillileri ve Yahudileri hedef alan 27 saldırıyı önlediklerini savundu.

"BEDEL ÖDETMENİN ZAMANI GELDİ"

İran'a "bedel ödetmenin zamanının geldiğini" dile getiren Barnea, İran'a bu bedelin "sahadaki işbirlikçilerinden en üst rütbelere kadar, İran'ın derinliklerinde hatta Tahran'da ödetilebileceği" tehdidinde bulundu.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna saldırısında kullanması için "kamikaze" diye isimlendirilen silahlı İHA'lar sattığı yönünde geçmişte çok sayıda haber çıkmıştı. İsrail güvenlik makamları, İran-Rusya askeri işbirliğinin artmasını tehdit olarak nitelemişti. (AA)

 

 

Etiketler David Barnea mossad israil iran tehdit rusya
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