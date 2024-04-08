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Mozambik'te feribot faciası: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Mozambik'te feribot faciası: Çok sayıda ölü ve kayıp var
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Mozambik'te bir feribotun devrilmesi sonucu en az 96 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de kayboldu.

Afrika'nın güneydoğu ülkesi Mozambik'te feribotun devriilmesi sonucu 96 kişinin öldüğü bildirildi.

Ülkenin Deniz Taşımacılığı Enstitüsü'nün yöneticisi Lourenco Machado, dün, Mozambik kıyılarında bir feribotun devrildiğini açıkladı.

Machado, devrilen feribottaki 26 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Yetkililer, yaklaşık 130 kişiyi taşıyan dönüştürülmüş balıkçı teknesinin, dün, Nampula eyaletine bağlı bir adaya ulaşmaya çalışırken sorun yaşadığını belirtti.

Adanın yöneticisi Silverio Nauaito, ölenlerin arasında üç çocuğun olduğunu kaydetti.

Ekipler, 11 kişiyi sağ bulduklarını açıkladı. 

Yetkililer, teknenin aşırı kalabalık olduğunu ve yolcu taşımak için uygun olmadığı için battığına inandıklarını söyledi.

KOLERADAN KAÇIŞ İDDİASI

Nampula'nın devlet sekreteri Jaime Neto'ya göre, birçok kişi kolera hakkında yanlış bilgilendirme nedeniyle anakaradan kaçmaya çalıştı. 

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Mozambik'te, hükümet verilerine göre ekim ayından bu yana neredeyse 15 bin su kaynaklı hastalık vakası ve 32 ölüm kaydedildi.

Nampula'nın, bu vakalardan en kötü etkilenen Nampula eyaletinin, tüm vakaların üçte birini oluşturduğu ifade edildi.

Teknenin, küçük bir mercan adası olan Mozambik Adası'na gittiği belirtildi.

Reuters

Etiketler mozambik feribot afrika
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