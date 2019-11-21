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  3. 21 Kasım 2019 12:55

Mültecileri taşıyan bot battı: 67 ölü

Akdeniz’de Libya açıklarında alabora olan mülteci botundaki 67 kişi hayatını kaybetti. Batan bottan 30 mülteci ise sağ olarak kurtarıldı.

Mültecileri taşıyan bot battı: 67 ölü
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İtalyan ANSA ajansının Akdeniz’i geçmeye çalışanlara bağımsız acil yardım desteği sunan “Alarmphone” isimli internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Libya’ın başkenti Trablus açıklarında yeni bir mülteci trajedisi yaşandı.

30 MÜLTECİ KURTARILDI

Alarmphone’u arayan bir balıkçı Libya açıklarında yaşanan olayı aktararak mültecilerden 30'unun kurtarıldığını 67'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları ise ifadelerinde, balıkçıların yerel saatle 17.00 sularında Trablus açıklarında sönmüş bir bot ve çevresinde denize düşmüş çok sayıda mülteci  bulduğunu dile getirdi.

Balıkçıların, Libya Sahil Güvenlik güçlerini yardım için aradıkları ancak ulaşamadıkları da ifade edildi.

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