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Nasrallah’ın cesedine ulaşıldı

Nasrallah’ın cesedine ulaşıldı
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Reuters, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Nasrallah İsrail ordusunun 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

 Reuters‘a konuşan bir sağlık ve bir güvenlik yetkilisi Hizbullah liderinin cesedinin saldırının düzenlendiği bölgeden çıkarıldığını ve bedeninin sağlam olduğunu açıkladı.

Yetkililer Nasrallah’ın vücudunda doğrudan bir yara gözlemlemediklerini söyledi. Hizbullah liderinin ölüm nedeninin patlamanın şiddetinden kaynaklanan travma olduğu belirtildi.

 

Etiketler Hasan Nasrallah hizbullah İsrail
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