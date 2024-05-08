Netanyahu: ''Hamas bizi engelleyemedi''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah sınır kapısına düzenlenen saldırıya ilişkin, ''Hamas'ın dünkü önerisi, güçlerimizin Refah'a girişini engellemek üzere tasarlanmıştı. Böyle bir şey olmadı. İsrail, Hamas’ın askeri yeteneklerini yeniden inşa etmesine izin vermeyecektir'' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah sınır kapısına düzenlenen operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Refah Kapısı’na İsrail bayraklarının asıldığını, Hamas bayraklarının indirildiğini belirtti. Netanyahu, “Refah'a giriş savaşın iki temel amacına hizmet ediyor: Rehinelerimizi kurtarmak ve Hamas'ı ortadan kaldırmak. Daha önce rehinelerin serbest bırakılmasında, Hamas'a yönelik askeri baskının, rehinelerin geri dönüşü için vazgeçilmez bir koşul olduğunu zaten kanıtlamıştık. Hamas'ın dünkü önerisi, güçlerimizin Refah'a girişini baltalamak için tasarlanmıştı. Başarılı olamadılar.

İsrail, Hamas'ın Şerit'teki şer rejimini yeniden kurmasına izin vermeyecek. İsrail, bizim yok olmamız için çabalamaya devam etmek amacıyla Hamas’ın askeri yeteneklerini yeniden inşa etmesine izin vermeyecektir. İsrail, vatandaşlarımızın güvenliğini ve devletimizin geleceğini tehlikeye atacak bir öneriyi kabul edemez” dedi.

“REFAH KAPISI’NIN ALINMASI ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIMDIR”

Netanyahu ayrıca Mısır’a gönderilen üst düzey heyete İsrail’in güvenliği için gerekli taleplerde bulunmaları talimatını verdiğini belirterek, “Kahire'ye giden üst düzey heyete talimat verdim: Rehinelerimizin serbest bırakılması için gerekli koşullar konusunda ısrar etmeye devam edin. İsrail'in güvenliğinin sağlanması için gerekli olan taleplerde güçlü bir şekilde ısrar etmeye devam edin dedim.

Aynı zamanda Hamas'a karşı savaşı da sürdürüyoruz. Bugün Refah Kapısı'nın alınması çok önemli bir adımdır; Refah'taki dört taburunun ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere Hamas'ın geri kalan askeri yeteneklerini yok etme yolunda önemli bir adımdır ve Hamas'ın yönetim yeteneklerine zarar verme yolunda önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

DHA