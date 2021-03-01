Netanyahu; patlama sonrası İran'ı işaret etti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Umman Körfezi'nde kendilerine ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Patlamadan İran'ı sorumlu tutan Netanyahu, tüm bölgede İran'ı vurduklarını söyledi.

"İRAN'IN EYLEMİ BU ÇOK AÇIK"

2 gün önce meydana gelen ve can kaybı yaşanmayan patlamayla ilgili kamu yayın kuruluşu Kan'a konuşan Netanyahu, "İran'ın eylemi, bu çok açık" dedi. "İran, İsrail'in en büyük düşmanı" hatırlatması yapan Netanyahu, 'bu düşmanı' engellemeye kararlı olduğunu belirtti.

SAVUNMA BAKANI DA İRAN'I İŞARET ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini söylemişti. İran'ın, İsrail altyapısını ve vatandaşlarını hedef almak istediğini savunan Gantz, "Geminin İran'a yakın konumu, (olayın arkasında) İranlılar olduğu fikrinin değerlendirmesini artırıyor. Tabii bu benim değerlendirmem" ifadesini kullanmıştı.

SURİYE'NİN RESMİ HABER AJANSI: SİSTEMLERİMİZ DÜŞMAN FÜZELERİNİ KARŞILADI

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in dün yerel saatle 22.16'da, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği bilgisini paylaştı. Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü" ifadesine yer verildi.



NE OLMUŞTU?

Umman Körfezi'nde bir kargo gemisinin geçişi sırasında patlama meydana gelmişti. Birleşik Krallıklar Deniz Ticaret Operasyonu'nun verdiği bilgiye göre, mürettebat arasında can kaybı yaşanmadığı, geminin de güvende olduğu kaydedilmişti.

Patlama nedeniyle geminin en yakın limana doğru hareket ettiği aktarılan haberde, Umman Körfezi'nde 2019'da da birçok patlamanın yaşandığına işaret edilmişti. Birleşmiş Milletler gemi tanımlama verilerine göre, Bahama bayraklı "MV Helios Ray" gemisinin Tel Aviv merkezli "Ray Shipping" firmasına ait olduğu ifade edilmişti.

"Ray Shipping" firmasının kurucusu Abraham Ungar, İsrail'in en zengin kişileri arasında yer alıyor.

Umman Körfezi'nde, 2019'da da tanker ve yük gemilerinin geçişi sırasında bir dizi patlama meydana gelmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, patlamaların arkasında İran'ın yer aldığını savunmuş, Tahran yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti.