Nijerya’da altın madeninde göçük: 100’den fazla can kaybı var
Nijerya’nın kuzeybatısındaki bir altın madeninde meydana gelen göçük sonrası en az 100 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya’nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletindeki altın madeninde göçük meydana geldi.

Maru bölgesindeki Kadauri maden sahasında yaşanan göçükte en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay sırasında çok sayıda madencinin yer altında çalıştığı aktarıldı.

 Yetkililer, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 15 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdüğü belirtildi.

 

 

DHA

