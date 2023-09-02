Nobelli gazeteciye ajanlık suçlaması

Rusya, kapatılan Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni ve Nobel Barış Ödülü sahibi Dmitri Muratov'u "yabancı ajan" ilan etti.

Rus haber ajanslarının Adalet Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlere göre Dmitri Muratov, "yabancı ajanlar" listesine eklendi.

Listeye eklenen isimler daha önce polis soruşturması ve çeşitli cezalarla karşı karşıya kalmıştı.

Muratov'un halen Rusya'da olduğu bilinse de listedeki pek çok kişi, Şubat 2022'deki Ukrayna işgalinden sonra ülkeyi terk etti.

Muratov'un genel yayın yönetmenliğini yaptığı Novaya Gazeta'nın yayın lisansı da geçen sene iptal edilmişti.

Nobel ödüllü gazeteci,, 2021'de "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabaları" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Muratov, ödülünü "öldürülen gazetecilere" adamıştı.