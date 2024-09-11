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Norveç, Türkiye’ye yönelik kısıtlamalarını kaldırdı

Norveç, Türkiye’ye yönelik kısıtlamalarını kaldırdı
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Dışişleri Bakanlığı, Norveç’in Türkiye’ye yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu.

Norveç söz konusu kısıtlamaları 2019’da uygulamaya koymuştu.

 Karar Türkiye’nin 2019’da Suriye’nin kuzeyine yönelik başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’ sonrası alınmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Keçeli’nin aktardığına göre Eide görüşmede Norveç’in Türkiye’ye savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını söyledi.

Fidan’sa karardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

 

Etiketler norveç türkiye kısıtlama yasak
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