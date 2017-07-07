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  3. 07 Temmuz 2017 22:11

O ülke safını belli etti: ''Savaş çıkarsa...''

Avustralya, Kuzey Kore ile ABD arasında çıkacak olan bir savaş durumunda ABD'den taraf olacağını açıkladı.

O ülke safını belli etti: ''Savaş çıkarsa...''
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Avustralya, Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer savaş başlığı fırlatması halinde, Pyongyang yönetimine karşı yapılacak askeri bir eyleme katılacak.

Sky News'un haberine göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer savaş başlığı fırlatması halinde, ülkesinin, Washington yönetiminin yanında yer alacağını belirtti.

Kuzey Kore'nin, salı günü, Darwin ya da Alaska'ya ulaşabilme potansiyeline sahip, uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Joyce, "Kimse ABD'nin kararlılığını sınamakta ileri gitmesin" dedi.

Joyce, "Kuzey Kore, ABD'ye savaş başlığı fırlatacak olursa, (Avustralya, ABD, Yeni Zelanda) ANZUS ittifakı toplanır" ifadesini kullandı.

Devreye girmesi için Çin'e çağrıda bulunan Joyce, Çin için en büyük ekonomik tehlikenin, Kuzey Kore'nin bölgede istikrarsızlık çıkarma potansiyeli olduğunu savundu.

nükleer savaş , abd , avustralya , kuzey kore