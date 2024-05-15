O ülkede korkunç yangın: 6 çocuk hayatını kaybetti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Uganda'nın Kajjansi bölgesindeki bir evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, hayatlarını kaybeden 6 çocuk var.
Uganda'da bir evde çıkan yangında 6 çocuk hayatını kaybetti. Yerel basındaki habere göre, ülkenin Kajjansi bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında evde mahsur kalan yaşları 2 ila 16 arasındaki 6 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol