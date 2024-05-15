O ülkede korkunç yangın: 6 çocuk hayatını kaybetti

Uganda'nın Kajjansi bölgesindeki bir evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, hayatlarını kaybeden 6 çocuk var.

Uganda'da bir evde çıkan yangında 6 çocuk hayatını kaybetti. Yerel basındaki habere göre, ülkenin Kajjansi bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında evde mahsur kalan yaşları 2 ila 16 arasındaki 6 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.