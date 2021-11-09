O ülkede koronavirüs aşısı olmayanlara kötü haber!

Singapur Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık'tan itibaren çift doz aşı olmayan kişilerin Kovid-19 tedavi masraflarını karşılamama kararı aldı.

Nüfusunun yüzde 58'i iki doz aşılanan, yüzde 18'i ise üçüncü doz aşı yapılan Singapur'da hükümet, aşı olmayan kişilerin sağlık masraflarını karşılmama kararı aldı.

Singapur Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aktif Kovid-19 vakalarının büyük çoğunluğunu aşısızların oluşturduğu ve bu durumun ülkenin sağlık kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

Ülkede 8 Aralık'tan itibaren isteğe bağlı olarak aşılanmamış kişilerin, 31 Aralık'tan itibaren ise ikinci doz aşısını olmamış kişilerin Kovid-19 tedavilerinden ücret alınmaya başlanacağı duyuruldu.



Sağlık Bakanı Ong Ye Kung, yaptığı basın toplantısında yeni uygulamanın insanlara aşı olmaları için verilen güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

5,6 milyon nüfuslu bir Asya ülkesi olan Singapur, sağlık sistemi en gelişmiş ülkelerden biri olarak gösteriliyor. Tıp alanında öncü Lancet dergisinin 2017'de yaptığı bir çalışmaya göre Singapur, BM'nin belirlediği sağlık alanında sürdürülebilir gelişme için 2030 hedeflerini yakalama konusunda 188 ülke içerisinde birinci sırada yer alıyor.