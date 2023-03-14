Pakistan karıştı! Eski hükümet destekçileri polisle çatıştı: 8 yaralı

Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han'ı tutuklamak üzere evinin önüne gelen polis ve Han'ın destekçileri arasında çatışma çıktı.

Eski Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Partisi Başkanı İmran Han geçtiğimiz sene gözaltında işkence gördüğü iddia edilen yardımcısı Shahbaz Gill ile dayanışma amacıyla siyasi bir miting düzenlemiş, konuşmasında Yargıç Chaudhry'yi "kendisine karşı işlem yapılacağı için kendini hazırlaması gerektiğini" söyleyerek tehdit etmişti.

Konuşmanın ardından Han hakkında Yargıç Chaudhry'yi tehdit ettiği iddiası ile dava açılmıştı.

Han, daha sonra İslamabad Yüksek Mahkemesine verdiği ifadede, "çizgiyi aşmış olabileceğini" kabul etmiş ve yargıçtan özür dilemeye istekli olduğunu belirtmişti.

Mahkemeye katılmayı reddetti

Khatoon Yargıcı Zeba Chaudhry'nin tehdit edilmesiyle ilgili bir davanın duruşmasına da katılmayan Han, avukatı aracılığıyla güvenlik endişelerini öne sürerek, mahkemeye katılmaktan muaf tutulmak istemişti.

İslamabad Bölge Mahkemesi ise, Han'ın talebini reddederek tutuklama emri çıkarmıştı ve polise 29 Mart'a kadar Han’ı mahkeme huzuruna çıkarması talimatını vermişti.

Tutuklanması durumunda hazır bir planı olduğunu söyledi

Han, ayrıntı vermeden tutuklanması durumunda hazır bir planı olduğunu ifade ederek, "Tutuklanmam durumunda zamanı geldiğinde ulusla paylaşılacak hazır bir planımız var." demişti.

Devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla ilgili Toshakhana davasında Yargıç Zafar İkbal, Han hakkında 28 Şubat’ta duruşmaya katılmaması nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Polis, 5 Mart'ta Han'ın Lahor’daki evine gitmiş fakat Han’ı evde bulamamıştı. Hakkında verilen tutuklama kararını üst mahkemeye taşıyan Han’ın hakkındaki tutuklama kararı 13 Mart'a kadar askıya alınmıştı.

18 Mart'a kadar süre verildi

Dünkü duruşmaya da katılmayan Han hakkında yeniden tutuklama emri çıkarılarak, polise 18 Mart'a kadar Han’ı mahkeme huzuruna çıkarması talimatı verilmişti.

Destekçilere sokağa döküldü

İmran Han hakkında dün çıkarılan 2 tutuklama emrinin ardından Han'ın destekçileri sokağa döküldü.

Han'ı tutuklamak üzere yerel saatle 14.00 sıralarında Lahor'daki evinin önüne gelen polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis, kendilerine taş atan öfkeli kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

8 gösterici yakalandı

Çatışma esnasında en az 8 polis yaralanırken, çok sayıda gösterici de gözaltına alındı.

Han hükümeti nisan ayında düşmüştü

Pakistan'da 10 Nisan 2022'de parlamentoda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan Han hükümeti düşmüştü.

Han’ın yerine başbakanlık görevine 11 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada 174 oy alarak salt çoğunluğu sağlayan Şahbaz Şerif seçilmişti.