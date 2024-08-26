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Pakistan’da düzenlenen saldırılarda can kaybı 53’e yükseldi

Pakistan’da düzenlenen saldırılarda can kaybı 53’e yükseldi
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Pakistan’da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından düzenlenen saldırılarda can kaybı 53’e yükseldi.

Pakistan’da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından polis karakolunda, demiryolu hattında ve otoyolda düzenlenen 3 ayrı saldırıda can kaybı arttı. Yetkililer, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e yükseldiğini belirtti.

Pakistan ordusu, bir otoyolda otobüs ve kamyonların hedef alındığı saldırıda çıkan çatışmada 14 asker ve polisin hayatını kaybettiğini, 21 saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Yerel yetkililer, saldırganların otoyoldaki saldırıda yolcuların kimliklerini kontrol ettikten sonra birçoğunu vurduğu ve araçları ateşe verdiğini belirterek, en az 23 kişinin öldüğünü söyledi. Yetkililer, polis karakoluna düzenlenen saldırıda en az 10 kişinin, demiryolu köprüsündeki saldırıda 6 kişinin hayatının kaybettiğini bildirdi.

Demiryoluna düzenlenen saldırı nedeniyle Belucistan eyaletinin başkenti Quetta’nın ülkenin geri kalanı ile demiryolu trafiği askıya alındı. Demiryolları yetkilisi Muhammad Kashif, saldırganların İran'a giden bir demiryolu bağlantısına da saldırı düzenlediğini ifade etti.


BLA, “Haruf” adını verdikleri saldırıların sorumluluğunu üstlenerek, yetkililer tarafından doğrulanmayan başka saldırılar da düzenlediklerini iddia etti. BLA, liman bölgesi Gwadar'da dört intihar bombacısının büyük bir üsse yönelik intihar saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Etiketler pakistan can kaybı saldırı
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