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Panama'da 6 şiddetinde deprem

Panama'da 6 şiddetinde deprem

Panama'nın güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Panama'nın güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkez üssü Punta de Burica kasabasının 31 kilometre güneydoğusu olduğu belirtilen depremin 10 kilometre derinlikte kaydedil

Etiketler panama deprem deprem oldu
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