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Paris'te patlama: Ölü ve yaralılar var

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Fransa'nın başkenti Paris’te bir patlamanın medyana geldi. Avrupa'nın kalbindeki patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği yaralıların olduğu öğrenildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in 11. bölgesinde bir apartmanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu apartmanda çıkan yangından kaçmaya çalışan ve paniğe kapılarak aşağı atlayan kişi hayatını kaybetti.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, patlamanın yaşandığı dairede 2 ceset bulundu.

Tahliye edilen bina sakinlerinin 2 saat sonra evlerine girebileceği belirtildi.

 

Etiketler fransa Paris patlama ölü yaralı
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