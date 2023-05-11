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Pasifik ülkesinde 7,6 büyüklüğünde deprem

Pasifik ülkesinde 7,6 büyüklüğünde deprem
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Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Niuatoputapu Adası'na bağlı Hihifo bölgesinin 95 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

 Söz konusu depremden sonra Hihifo'nun 71 kilometre kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

 

 

 

Etiketler Tonga deprem pasifik pasifik okyanusu ada ülkesi ada tonga ülkesi
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