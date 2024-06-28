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Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
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Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Peru'nun Atiquipa bölgesinin batısında yerel saatle gece yarısı meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı verildi.

İlk açıklamalarda can ve mal kaybı bildirilmedi. 

AA

Etiketler peru deprem güney amerika
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