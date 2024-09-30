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Polis katilleri kent meydanında idam edildi

Polis katilleri kent meydanında idam edildi
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İran'da, 2020 yılında bir polisi öldüren silahlı soyguncular, halka açık alanda idam edildi.

İran'da bir polisi öldüren silahlı soyguncular halk açık şekilde idam edildi. İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Aralık 2020'de Merkezi eyaletine bağlı Humeyn ilçesinde silahlı soygun yaptıktan sonra kendilerine müdahale eden bir polisi öldüren iki kişiye mahkemenin verdiği idam kararı infaz edildi.

Kararın Yargıtayda onanmasının ardından iki mahkum hakkında verilen idam cezası, Humeyn'de halka açık şekilde infaz edildi.

AA

Etiketler İran polis katil soyguncu idam cezası
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