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Portekiz'den Filistin devletini tanıma kararı

Portekiz'den Filistin devletini tanıma kararı
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Kanada'nın ardından Portekiz hükümeti de Filistin'i resmi olarak tanıyacaklarını duyurdu.

Portekiz hükümeti, ülkesinin bu eylül ayında Filistin’i resmi olarak tanıyacağını bildirdi. Bu açıklama Fransa, Malta, İngiltere ve Kanada'nın duyurularının ardından geldi.

Kanada'dan tarihi Filistin kararıKanada'dan tarihi Filistin kararıDünya
İngiltere'den Filistin devletini tanıma kararıİngiltere'den Filistin devletini tanıma kararıDünya

 

 

 

DHA

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Etiketler portekiz filistin devleti
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