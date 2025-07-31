Portekiz'den Filistin devletini tanıma kararı
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Kanada'nın ardından Portekiz hükümeti de Filistin'i resmi olarak tanıyacaklarını duyurdu.
Portekiz hükümeti, ülkesinin bu eylül ayında Filistin’i resmi olarak tanıyacağını bildirdi. Bu açıklama Fransa, Malta, İngiltere ve Kanada'nın duyurularının ardından geldi.
DHA
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