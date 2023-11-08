Putin 8 ülkeyi birden uyardı

Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterleri Zirvesi’nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, bazı ülkelerin faaliyetlerinin doğrudan Sovyet sonrası alandaki devletlerin gücünü zayıflatmayı amaçladığı konusunda uyardı.

Bu yıl başkent Moskova’da 11’incisi düzenlenen olağan toplantıya katılım gösteren BDT ülkelerinin güvenlik konseyi sekreterlerine hitap eden Rus lider, düzenli olarak yapılan toplantıların, BDT’nin kolektif güvenlik sistemini güçlendirerek geliştirdiğini vurgularken, aynı zamanda görüşmelerdeki sürekliliğin tüm BDT ülkelerinin egemenliğinin ve ulusal çıkarlarının güvence altına alınması ve ilerici sosyo-ekonomik kalkınma için önemli olduğunun altını çizdi.

Bazı ülkelerin Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye ülkelerdeki meşru hükümetleri, geleneksel değerleri ve genel olarak siyasi ve ekonomik durumu baltalamaya çalıştığı konusunda uyaran Putin, “Uluslararası durumun son derece zor ve gergin olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bazı bölgelerde eski çatışmalar yoğunlaşırken, yeni çatışma yuvaları da ortaya çıkıyor. Özellikle de Orta Doğu'da, öncelikle sivillerin acı çektiği, yeni bir Filistin-İsrail çatışmasının kışkırtıldığını kaydediyoruz. Bu gerilim Avrasya'ya da yansıtılıyor. Dahası bazı devletlerin eylemleri doğrudan BDT ülkelerindeki meşru gücü, sosyal istikrarı ve geleneksel değerleri baltalamayı ve geleneksel olarak yakın ticaret, işbirliği ve kültürel bağlarımızı ihlal etmeyi amaçlıyor” dedi.

Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye ülkeler sırasıyla; Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan'dır.

Rusya Devlet Başkanı, terör ve organize suçla birlikte uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göçün yarattığı tehdidin yanında radikalizm ve aşırılık gibi ortak tehditlerin de yer aldığını değindiği konuşmasında, son zamanlarda ekonomik, teknolojik ve biyolojik güvenlik alanındaki risklerle de karşı karşıya kalındığını ifade etti.

“Bütün bunlar yalnızca koordineli kolektif bir tepkiyi değil, aynı zamanda birçok önleyici çalışmayı da gerektiriyor” diyen Putin, özellikle, BDT alanındaki ve bir bütün olarak dünyadaki durumun derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde incelenmesi, önceliklerin açıkça tanımlanması ve zamanında karar verilmesi için güvenlik konseylerinin tahmin, bilgi ve analitik potansiyelinden tam olarak yararlanmanın öncelikli hale geldiğini sözlerine ekledi.

Patruşev: Washington ve Brüksel’in eylemleri BM’yi değersizleştiriyor

Toplantıda Rusya’yı temsilen söz alan Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batı'nın Orta Asya ülkeleri üzerindeki ülkeleri Rusya'dan ayırmak için nüfuz yaratmaya çalıştığını vurgularken, Washington, Londra ve Brüksel'in eylemlerinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) çalışmalarını değersizleştirdiğini dile getirdi.

“Görüşmemiz, Batı merkezli dünya düzeninin yıkılma sürecinin geri dönülemez hale geldiği, tüm dünya için zor bir dönemde gerçekleşiyor” diye konuşan Patruşev, Anglo-Saksonlar ve kolektif Batı’nın bir bütün olarak nüfuzunu kaybettiğini, uluslararası ilişkilerin ana konusu olmaktan çıktığını kaydetti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, hegemonyasını kaybetme yanlısı olmayan Batılı ülkelerin olup bitenlere katlanmak istemediklerine de vurgu yaparken, “Askeri yeteneklerini daha hızla geliştirirken ekonomik ve politik olarak kendilerine bağımlı olan devletlere kendi şartlarını giderek daha agresif bir şekilde dayatmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çözüm konusuna da değinen Patruşev, bunun ancak bölge dışı güçlerin çatışmaya müdahale etmeyi bırakmasıyla mümkün olabileceğine dikkat çekerek değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

“İki ülke arasındaki müzakerelerde edinilen tecrübe, barışın ancak bölge dışı güçlerin müdahalesinin olmaması durumunda mümkün olduğunu gösteriyor. Batılı ülkelerin eylemleri bölgedeki durumun bozulmasına neden olurken, çelişkilerin devam etmesine katkıda bulunuyor.”

Ermenistan bu toplantıya da katılmadı

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreterliği Basın Sözcüsü Tatevik Petrosyan, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın, BDT üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 8 Kasım'da Moskova'da yapılacak olağan toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz ay Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından Sputnik’e yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi’ne gelemeyeceğini ilettiği bildirilmişti.

Paşinyan, 13 Ekim’de Kırgızistan'a giden Rus liderin de hazır bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi’ne katılmamıştı.