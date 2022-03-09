Putin altın alımında KDV'Yi sıfırladı
Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile birlikte artık Rusya'da gerçek kişiler, külçe altını KDV'siz alabilecek.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta 14. güne girildi. Rusya'nın sessizlik rejimi ilan etmesi ile Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden tahliyeler sürüyor. Rusya, Kiev'in Donbass'a saldırı planlarını içeren belgeler paylaştı. Zaporojya Nükleer Santrali’nde 500’den fazla silah bulundu.
Öte yandan Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile birlikte artık Rusya'da gerçek kişiler, külçe altını KDV'siz alabilecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol