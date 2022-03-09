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Putin altın alımında KDV'Yi sıfırladı

Putin altın alımında KDV'Yi sıfırladı

Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile birlikte artık Rusya'da gerçek kişiler, külçe altını KDV'siz alabilecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta 14. güne girildi. Rusya'nın sessizlik rejimi ilan etmesi ile Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden tahliyeler sürüyor. Rusya, Kiev'in Donbass'a saldırı planlarını içeren belgeler paylaştı. Zaporojya Nükleer Santrali’nde 500’den fazla silah bulundu. 

Öte yandan Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile birlikte artık Rusya'da gerçek kişiler, külçe altını KDV'siz alabilecek.

Etiketler putin rusya altın kdv
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