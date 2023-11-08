  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin için yakalama kararı çıkaran UCM hakimi için yakalama kararı

Putin için yakalama kararı çıkaran UCM hakimi için yakalama kararı

Putin için yakalama kararı çıkaran UCM hakimi için yakalama kararı
Güncelleme:

Rusya İçişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimi Sergio Godinez’i arananlar listesine ekledi.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Sputnik'in konuyla ilgili sorusuna verilen yanıtta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıcı Sergio Gerardo Ugalde Godinez'in 'arananlar listesine' eklendiği belirtildi.
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

19 Mayıs'ta Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.

Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.

Etiketler yakalama karar ucm hakim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fıkra gibi olay! Bu yola giren lastikçiye uğramadan gitmiyor
Cinsel istismar davasında rezalet içinde rezalet!
Enkazlar onun üretim alanı oldu
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan tarihi uyarı
İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor
En düşük emekli maaşı için rakam verildi
Emekli maaşı zammı için canlı yayında yeni oran verildi
''Efsane Kasım'' dolandırıcılarının yeni tuzağı bu oldu
Dolar ve Euro uçtu, altın çakıldı
Marmara'daki deprem sonrası korkutan uyarı