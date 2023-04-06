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Resmen açıklandı: Covid-19 salgını sona erdi

Resmen açıklandı: Covid-19 salgını sona erdi
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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Covid-19 salgınının sona erdiğini açıkladı.

Almanya’da Covid-19 salgını sona erdi. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, Almanya’da Covid-19 salgının sona erdiğini ilan ederek, Covid-19 varyantlarının, aşıların ve halen devam eden klinik vakaların durumuna bakıldığında salgında sona gelindiğini ifade etti.

Almanya’nın pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, salgın döneminde okul ve kreşlerin ülke çapında kapanışlarının gerekli olmadığını düşündüğünü aktararak, virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin isabetli kararlar olduğunu belirtti.

Almanya’da 7 Nisan’da maske zorunluluğu tamamen sona erecek.

ALMANYA'DA SALGININ BİLANÇOSU

Almanya, dünyada en fazla Covid-19 vakası görülen ülkelerin başında geliyor. 38 milyondan fazla vakanın tespit edildiği ülkede, Covid-19 nedeniyle 171 bin 169 kişi hayatını kaybetti. 

İHA

Etiketler almanya covid-19 pandemi
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