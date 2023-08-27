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Romanya'da ruhsatsız LPG istasyonunda patlama: 1 ölü, 46 yaralı

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Romanya'da ruhsatsız bir LPG istasyonunda meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 46 kişi yaralandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, bir akaryakıt istasyonunda art arda patlamalar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde başkent Bükreş'e 10 kilometre uzaklıkta Crevedia'da meydana geldi.

Romanya Acil Durumlar Dairesi (DSU) Başkanı Raed Arafat, istasyonda meydana gelen patlamalarda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

DSU Başkanı Arafat, ilk patlamadan sonra çıkan yangını söndürmeye çalışan 26 itfaiyecinin, ikinci patlama sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi:

"Başlangıçta altı sivil vatandaş yaralandı... Ne yazık ki ikinci bir patlamada 26 itfaiyeci yaralandı. Onlardan biri ağır, diğerlerinde ise yanıklar oluştu."

 

İHA

Etiketler lpg lpg istasyonu patlama romanya yaralı ölü
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