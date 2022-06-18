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Rumların askeri tatbikatında Öcalan skandalı

Rumların askeri tatbikatında Öcalan skandalı

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri tatbikatında büyük bir skandala imza atıldı. Tatbikata katılan PKK destekçisi Rum gazeteci Lazaros Mavros'un terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı sahte pasaport ismini taşıması büyük tepki topladı.

TRT Haber'in haberine göre; Kıbrıs adasında Rumlar, önce Papazlara atış talimi yaptırdı. Bununla da kalmayıp Güney Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a destek eylemleri başlattı.

Güney Kıbrıs’ta 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılan askeri tatbikatta ise bir skandala daha imza atıldı. Tatbikata, Rum gazeteci ve PKK destekçisi Lazaros Mavros da katıldı.

Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim.

LAZAROS MAVROS KİMDİR?

Mavros, terörist başı Abdullah Öcalan’ın, yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi.

Sahte pasaport Rum gazeteci adına düzenlenmiş, üzerine Öcalan'ın fotoğrafı eklenmişti. Terör örgütü liderinin Rum pasaportuyla saklanıyor olması Türkiye’nin büyük tepkisini çekmişti.

Son dönemde provokasyonlarını arttıran Rumların PKK destekçilerine askeri tatbikatta yer vermesi, teröre verdikleri desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Etiketler güney kıbrıs rum askeri tatbikat
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