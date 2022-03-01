Rus güçleri, sivillerin yaşadığı apartmanı böyle vurdu

26 ilde yapılan seçim anketinde tüm dengeler değişti

''Baba'' gibi baba! Ukrayna'ya gidip eşi ve kızını kurtardı

Putin barış için 3 şartını açıkladı

Fiyat İstikrar Komitesi enflasyon ile mücadele için 3'üncü kez toplanıyor