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Rus güçleri, sivillerin yaşadığı apartmanı böyle vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın Herson kentinde sivillerin yaşadığı apartmanı havadan hedef aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 6. gününde devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna’ya bağlı Herson’da yerleşim yerini vurdu. Amatör kameraya yansıyan görüntüde, bir apartmanın havadan hedef alındığı görüldü.

Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı bombaladı! O anlar kameradaRus ordusu Kiev'de bir apartmanı bombaladı! O anlar kameradaHaber

 

Etiketler rusya sivil apartman
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