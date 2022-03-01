Rus güçleri, sivillerin yaşadığı apartmanı böyle vurdu
Rus ordusu, Ukrayna'nın Herson kentinde sivillerin yaşadığı apartmanı havadan hedef aldı. O anlar kameraya yansıdı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 6. gününde devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna’ya bağlı Herson’da yerleşim yerini vurdu. Amatör kameraya yansıyan görüntüde, bir apartmanın havadan hedef alındığı görüldü.
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