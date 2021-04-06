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Rus muhalif Navalni'nin durumu kötüye gidiyor

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalni'nin sağlık durumunun kötüye gittiği açıklandı.

Aleksey Navalni'nin avukatı bugün yaptığı açıklamada, muhalif liderin sağlık durumunun kötüye gittiğini, müvekkilinin şiddetli ateş, öksürük ve kilo kaybı gibi ciddi sağlık problemleri yaşandığını doğruladı.

Navalni'nin solunum sıkıntıları nedeniyle hapishanede bulunan revire nakledildiği ve Kovid-19 testi uygulandığını belirten avukat, pazartesi günü yapılan ölçümlerde Navalni'nin ateşinin 38 derece olduğunu duyurdu.

Navalni'nin koğuşunda bulunan birkaç mahkumun tüberküloz nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını açıklayan avukat Mikhailova, 'Navalni çok kilo kaybetti, şiddetli bir öksürüğü ve 38.1 derece ateşi var. Bu adam ciddi şekilde hasta. Hapishanenin onu bu duruma sürüklemesi tam bir rezalet.' ifadesini kullandı.

Etiketler rusya muhalif tutuklama
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