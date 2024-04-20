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Rusya açıkladı: Ukrayna 50 İHA ile Rusya’ya saldırı düzenledi

Rusya açıkladı: Ukrayna 50 İHA ile Rusya’ya saldırı düzenledi
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Rusya tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 50 insansız hava aracının imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak bir dizi terör saldırısı girişimi engellendi.” ifadesine yer verildi.

Rus hava savunma füze sistemlerinin toplam 50 İHA’yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 26’sının Belgorod, 10’unun Bryansk, 8’inin Kursk, 2’sinin Tula bölgelerinde; Smolensk, Ryazan, Kaluga ve Moskova bölgelerinde ise birer İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Etiketler Rusya ukrayna saldırı
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