Rusya: Maraş'ın açılmasından endişe duyuyoruz

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın dün Ankara'dan ilan ettiği Maraş sahillerinin açılması kararı Rusya'nın tepkisini çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'KKTC'nin Maraş sahillerini açma planından ciddi endişe duyuyoruz" açıklaması yaptı.

KKTC'de dört gün sonra düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Başbakan Tatar'ın, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında yaptığı Maraş açıklaması bölgede hükümetin düşmesine sebep olmuştu. Halkın Partisi (HP), bu konuda kendilerine danışılmadığı ve BM denetimindeki Maraş'ın seçim malzemesi yapıldığı gerekçesiyle KKTC hükümetinden çekilmişti.

Birleşmiş Milletler de dün, tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunmuştu.

ADADAKİ EN TARTIŞMALI KONU BAŞLIKLARINDAN BİRİ

1974'ten beri iskana kapalı tutulan Maraş'ın açılması, adada Türkler ile Rumlar arasındaki en tartışmalı konu başlıklarından biri.