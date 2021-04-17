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Rusya Ukrayna konsolosunu gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" iddiasıyla gözaltına aldı.

Interfax haber ajansına göre Sosonyuk, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken suçüstü yakalandı.Bunun üzerine Ukraynalı konsolos gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

İddiaya ilişkin Ukrayna'dan henüz bir açıklama gelmedi. Olay, Rusya-Ukrayna hattındaki gerilimi daha da artıracak nitelikte.

Etiketler rusya ukrayna konsolos istihbarat gözaltı
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