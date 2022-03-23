Rusya'dan NATO'ya tehdit: ''Çatışmaya yol açar''

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı sürerken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kiev yönetiminin sürekli pozisyon değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakereler zor. Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir" dedi.

Lavrov açıklamasında ayrıca "Suçu ve suçluyu belgelemek BMGK'nın görevidir. Biz bu konu ile ilgili baya endişeliyiz. Her iki tarafından da düşüncesini bilmeliyiz. Uluslararası kuralların ihlal olmaması için harekete geçmeliyiz. Sadece kendi çıkarlarımız çerçevesinde değil her iki tarafı da düşünmeliyiz." ifadelerine yer verdi.