Rusya'dan Türkiye'ye yönelik uçuşlara ilişkin yeni karar

Rusya Hava Taşımacılığı Ajansı, 13 Rus kentinden daha Türkiye'ye uçuşa izin verdiğini duyurdu.

Rusya Hava Taşımacılığı Ajansı, 13 Rus kentinden daha Türkiye'ye uçuşa izin verdi.

Rosaviatsiya yetkililerinin açıklamasında, 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tumen ve Yujno-Sahalinsk kentlerinden de Türkiye’ye uçuş yapılmasına izin verildiği belirtildi.

Söz konusu 13 kentten uçuşları başlaması ile Rusya’daki 45 uluslararası havalimanından Türkiye’ye uçulabiliyor olacak. 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’dan İzmir’e de uçmak mümkün olacak.